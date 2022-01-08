راقصات في السعودية يثرن الغضب

فتحت إمارة جازان في السعودية تحقيق فوري بخصوص مشاركة فرقة راقصات بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

كما جاء في حساب الإمارة على “تويتر”، أن سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصات. تابعا “بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

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وجاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يظهر في الفيديو إحدى أفراد الفرقة الراقصات في “شتاء جازان” مرتدية ملابس اعتبر البعض أنها “غير لائقة” للمجتمع السعودي.

وأثار المقطع غضب عدد من المغردين كما تلقفه النشطاء المعارضون السعوديون لينتقدوا هذه المظاهر. كما أعرب العديد من المغردين السعوديين، عن استهجانهم لما جرى في المدينة المعروفة بأنها محافظة، وتساءل أحدهم: “هل هذا من ثقافة المنطقة؟”.

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022”. كما أكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن “مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة”. “تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين”.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.