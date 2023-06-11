راقصه قبل التهامه.. تفاصيل صادمة عن القرش وجثة السائح الروسي

لا تزال مدينة الغردقة المصرية تحت هول الصدمة بعد التهام قرش بثوان معدودات سائحاً روسياً الخميس، حيث تمكنت السلطات من استخراج نصف جسد الضحية من بطن السمكة القاتلة.

تكشفت تفاصيل جديدة عن سمكة القرش القاتلة التي التهمت السائح الروسي في مياه البحر الأحمر بشواطئ الغردقة مع مرور الأيام.

وكشف مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في الغردقة، حسن الطيب، لـ “العربية.نت” أن القرش بلغ وزنه نحو طن، وطوله أربعة أمتار فيما فتحة فمه تبلغ 80 سنتمتراً.

وأكد أن قرار السلطات اصطياد السمكة القاتلة كان مهماً لمعرفة سلوكها وتحليلها، وسر التغير الذي طرأ عليها ومعرفة سلسلتها الغذائية.

وقال الطبيب أن الفيديو الذي نشرته السائحة الألمانية للحظة الحادث أظهر أن القرش كان يلاعب السائح ويراقصه على طريقة كلب البحر قبل التهامه.

هذا وتبحث السلطات الآن بالفعل دراسة وتشريح القرش لمعرفة سر تواجده في تلك المنطقة. وهل كان بسبب وجود ماشية نافقة قد تكون ألقتها إحدى السفن فجذبته. أم لقيامه بوضع صغاره في تلك المنطقة واقتراب السائح منها.

استخراج جثة السائح الروسي من بطن القرش

هذا وكشفت مصادر لـ”العربية.نت”، أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين. فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

وكاد القرش أن يلتهم جسد الضحية كاملاً، غير أنه بعدما لاحظ اقتراب مركب الصيادين الذين تصدوا للمشهد وحاولوا إنقاذ السائح منه، فر ملقياً النصف الأسفل في المياه.

فانتشل الصيادون الجزء الأسفل ثم لاحقوا القرش، حتى تمكنوا من اصطياده ونقله لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح منه.

وأفادت المعلومات أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات القضائية ولحين إخطار السفارة الروسية.

كذلك أوضحت المصادر أن المسح الذي جرى في المنطقة تأكد من عدم وجود قروش أخرى.

هذا وقررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.