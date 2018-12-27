راقٍ يتزوّج 5 نساء ويجمعهن تحت عصمته في وقت واحد!

محكمة باتنة سلطت عليه عقوبة السجن عاما نافذا

أدانت، أمس الأول، محكمة باتنة الابتدائية، راقٍ صاحب عيادة للتداوي بالطب البديل، يدعى «ش. م. ع» بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم، وتعويض بـ20 مليون سنتيم.

وذلك عن تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة لموظف عمومي مستغلا شهادة ميلاد غير مؤشر عليها بعقود الزواج، ونتيجة لذلك تمكن المتهم من تسجيل عقد زواج خامس، جامعا بذلك 5 نساء في عصمته مرة واحدة، رغم أن القانون والدين يمنعان الجمع بأكثر من 4 نساء.

وعن تفاصيل هذه القضية، فإنها تعود إلى شكوى قدمتها ضده الزوجة الأولى التي سجل عقد زواجه بها سنة 2001، ادعت خلالها بأن زوجها المتهم تمكن في ظروف غامضة من تسجيل عقد زواج جديد رغم أنه يمتلك 4 زوجات كلهن في عصمته.

وبعد التحقيقات الأمنية اتضح أن المعني فعلا سجّل 5 عقود زواج منذ سنة 2001 إلى غاية 2016 في كل من باتنة وبراقي وبرج بوعريريج وعين جاسر وطولڤة وباتنة، وأنه أثناء تسجيل العقد الخامس سنة 2016 ببلدية طولڤة، قدم للموظف شهادة ميلاد غير مؤشر عليها، وحسب رد المتهم على أسئلة القاضي أثناء الجلسة، فقد ساد الاعتقاد بأن المعني يمتلك أكثر من 5 زوجات.

كما كشفت هذه القضية عن شكوى أخرى ادعت خلالها الضحية أنّ المتهم الذي يمارس الرقية ويعالج بالطب البديل في مدينة باتنة، قد باعها حبات تمر بـ20 مليون سنتيم موهمًا إياها بأن تناول تمره يعالج العقم، لكن الحمل لم يحدث رغم مرور الشهور.

ويتضح بعدها أنّ المتهم يقوم بحشو حبات التمر تلك ببودرة الشيكولاطة وبعض العقاقير، ثم يستغل هوس الباحثين عن نعمة الأبناء ليبيعها لهم بأثمان باهظة، كما بينت القضية وجود شبكة تنشط لصالح هذا الراقي عبر الفضاء الأزرق، حيث تقوم بالترويج لقصص خيالية عن نساء ورجال يدعون أنهم عالجوا عقمهم وأنجبوا بنات وبنين بفضل حبات التمر تلك.