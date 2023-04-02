راكوتان فايبر يحتفل بالشهر الكريم مع مستخدميه من خلال مسابقة رمضان

أفريل 2023، أعلنت شركة راكوتان فايبر، الشركة العالمية الرائدة في مجال المراسلة الخاصة. والآمنة والاتصالات الصوتية ، عن مسابقة رمضان 2023

من 23 مارس إلى 21 أفريل 2023 ، سيتلقى جميع مشتركي بوت “صلاتنا” في الجزائر إشعارات. خلال اليوم تتضمن أسئلة تغطي مواضيع دينية مختلفة. واختبار معرفة المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك أيضًا هدايا للفائزين

ما عليك سوى تلقي إشعار ثم الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح للحصول على المزيد من النقاط مما سيزيد من فرصك في الفوز. والشخص الذي سيتمكن من تجميع أكبر عدد من النقاط خلال الأسبوع. من خلال الإجابة على معظم الأسئلة بشكل صحيح سيفوز بلوحة رقمية

بالإضافة إلى الفائز الأسبوعي، ستكون هناك جائزة إضافية في النهاية للشخص الذي تمكن من جمع أكبر عدد من النقاط. خلال فترة المسابقة التي تمتد طوال الشهر الفضيل. وستكون الجائزة عمرة كاملة لشخص واحد مقدمة من جوالكنوز

كما لا يفوّت تطبيق فايبر فرصة للتفاعل مع مستخدميه ومساعدتهم على التواصل مع أصدقائهم. وأحبائهم بأفضل طريقة ممكنة. وهذه المسابقة هي مجرد واحدة من العديد من المبادرات التي اتخذتها فايبر

ميزات جديدة للشهر الكريم

بالإضافة إلى مسابقة رمضان، سيوفر تطبيق فايبر ميزات جديدة خلال الشهر المبارك.

المسبحة الرقمية–

كما يعتبر المسبحة أحد أكثر الأدوات استخدامًا خلال الشهر الكريم. ومن خلال تطبيق فايبر، سيتمكّن المستخدمون من الوصول إليه بسهولة لمساعدتهم على التذكر

بطاقات تهنئة لرمضان –

بدلاً من إرسال التهاني الرمضانية التقليدية المماثلة للجميع. يمكن الآن إرسال بطاقات مخصصة لأحباء مع صورتك لإضافة لمسة شخصية

فلاتر وملصقات جديدة لشهر رمضان –

مجموعة جديدة من الفلاتر المسلية خلال فترة الصيام وبعد الإفطار مثل رمضانكريموبوقالاتكذا فلترمائدةرمضانالذي يتضمن ألعابًا وترفيهًا خفيفًا. ومجموعة جديدة من الملصقاتالمستوحاة من الشهر الفضيل لاستخدامها في محادثاتك. مع العائلة والأصدقاء

كما قال أتاناس رايكوف، نائب رئيس النمو عند راكوتان فايبر: “في فايبر، نحتفل مع مستخدمي التطبيق بقدوم شهر رمضان المبارك. ونتمنى للجميع وقتًا سعيدًا ومباركًا مع أحبائهم”. “أردنا هذا العام أن نقدم لمستخدمي فايبر في الجزائر أكثر من مجرد رغبات. ويسعدنا أن نعلن عن مسابقة رمضان 2023 من خلال البوت ” صلاتنا “على تطبيق فايبر”

حول تطبيق فايبر

في حين، يربطRakuten Viber بين الناس. لا يهم من هم أو من أين أتوا. تتمتع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية والتحديثات والمحادثات مع العلامات التجارية والمشاهير المفضلين لديهم. يضمن Viber لمستخدمينا بيئة آمنة وحرة لمشاركة مشاعرهم. Rakuten Viber جزء من Rakuten Group Inc، الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. إنه شريك التطبيق الرسمي للمراسلة الفورية والاتصال لفريق Golden State Warriors التابع لـ NBA.