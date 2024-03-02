“راكوتين فايبر” تعلن عن ميزة تقضي على المكالمات غير المرغوب فيها

ميزة معرفة هوية المتصل في فايبر ستُحدد المتصلين المجهولين والكشف عن المكالمات المزعجة، مما يتيح للمستخدمين أن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار الرد على المكالمات غير المعروفة.

تعلن راكوتين فايبر، الرائدة عالميًا في الرسائل الخاصة والتواصل الصوتي الآمن، عن ميزتها الجديدة معرفة هوية المتصل، التي تحدّد المتصلين المجهولين وتحمي المستخدمين من المكالمات المزعجة.

متى كانت آخر مرة رأيت فيها رقمًا يظهر على شاشة هاتفك وتجاهلته لأن المتصل لم يكن محفوظًا في قائمة الاتصال لديك؟ قد تكون مكالمة ترغب في تجاهلها، أو مكالمة تريد حقًا عدم تفويتها. على سبيل المثال، مكالمة من عيادة طبيب أو تسليم مهم في طريقه إليك.

تساعد ميزة معرفة المتصل الجديدة في فايبر المستخدمين على عدم تفويت المكالمات الهامة أبدًا. يمكن لمستخدمي التطبيق الاختيار لتفعيل القدرة على تحديد جميع المكالمات المستلمة، بما في ذلك إذا كان المتصل لا يستخدم فايبر للاتصال.

باستخدام ميزة معرفة المتصل في فايبر، عندما يرن الهاتف، يُعتَبَر ذلك إشارة إلى احتمالية مكالمة غير مرغوب فيها، حيث يتم تنبيه المستخدم بتحديد المتصل غير المطلوب. يستند ذلك إلى تجميع درجات البريد المزعج والأرقام التي تم الإبلاغ عنها من قبل مستخدمي فايبر.بمجرد انتهاء المكالمة، ستتوفّر خيارات إضافية للمستخدم للقيام بها بعد المكالمة، مثل إعادة الاتصال والإبلاغ والمراسلة وحفظ جهة الاتصال.

“نحن متحمسون لتوفير هذه الطبقة الإضافية من الحماية والوعي لمستخدمينا”، يقول أتاناس رايكوف، نائب الرئيس للتسويق العالمي والتطوير في راكوتين فايبر. “تتيح لنا ميزة معرفة المتصل أن نمنح المستخدمين الراحة النفسية، فلا أحد يحب استقبال مكالمات مزعجة. هذه خطوة أخرى نقوم بها لمنح المزيد من التحكم للمستخدمين.”

يستطيع المستخدمون الحاليون (الذين يستخدمون Viber 19.3.0 أو أحدث) تفعيل ميزة معرفة المتصل ضمن قائمة “المكالمات والرسائل” داخل إعدادات التطبيق أو النقر على هذا الرابط https://vb.me/Caller-ID . تكون هذه الميزة متاحة حالياً لمستخدمي نظام Android في الجزائر.

حول راكوتين فايبر

راكوتين فايبر يربط الناس، بغض النظر عن من هم أو من أين يأتون. يتمتع مستخدمونا في جميع أنحاء العالم بوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية، ومكالمات الفيديو، والرسائل الجماعية، والتحديثات والمناقشات مع علاماتهم التجارية والمشاهير المفضلين لديهم. يضمن فايبر أن يكون لمستخدمينا بيئة آمنة ومجانية لمشاركة مشاعرهم. راكوتين فايبر هو جزء من مجموعة راكوتين العالمية، شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. إنه التطبيق الرسمي للدردشة والمكالمات الفورية لفريق NBA للمحترفين “غولدن ستايت واريرز”.