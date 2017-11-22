أكد الدولي الكرواتي راكيتيش، أنه مستعد للتنازل عن مكانه في مونديال روسيا، لصالح الحارس الإيطالي بوفون ليشارك فيه.
وقال راكيتيش خلال الندوة الصحفية أمس الثلاثاء: “أريد أن أقول لبوفون إذهب في مكاني إلى المونديال”
وأضاف: “إنه فعلا فريد من نوعه، ورأيته يبكي بعد إقصاء إيطاليا وشعرت أنني أريد أن أكون إلى جانبه”
وتابع قائلا: “فعلا إنها لخسارة كبيرة لنا لاعب مثله لن يكون معنا في المونديال”.
وفي المقابل رد العملاق الإيطالي على لاعب “البارصا” عبر تغريدة على حسابه الخاص في “تويتر”.
وغرد بوفون: “عزيزي إيفان، طبعا أريد مواصلة المشوار كحارس، ولكن في وسط الميدان مع كرواتيا في مكانك، لااعتقد انها فكرة جيدة”
وأضاف: “انني امازحك فقك.. كلماتك لي هدية رائعة شكرا لك”.
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