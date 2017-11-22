راكيتيش يتنازل عن مكانه في المونديال إلى بوفون

الرياضة
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راكيتيش يتنازل عن مكانه في المونديال إلى بوفون
بقلم عبد النور حواز

أكد الدولي الكرواتي راكيتيش، أنه مستعد للتنازل عن مكانه في مونديال روسيا، لصالح الحارس الإيطالي بوفون ليشارك فيه.

وقال راكيتيش خلال الندوة الصحفية أمس الثلاثاء: “أريد أن أقول لبوفون إذهب في مكاني إلى المونديال”
وأضاف: “إنه فعلا فريد من نوعه، ورأيته يبكي بعد إقصاء إيطاليا وشعرت أنني أريد أن أكون إلى جانبه”
وتابع قائلا: “فعلا إنها لخسارة كبيرة لنا لاعب مثله لن يكون معنا في المونديال”.
وفي المقابل رد العملاق الإيطالي على لاعب “البارصا” عبر تغريدة على حسابه الخاص في “تويتر”.
وغرد بوفون: “عزيزي إيفان، طبعا أريد مواصلة المشوار كحارس، ولكن في وسط الميدان مع كرواتيا في مكانك، لااعتقد انها فكرة جيدة”
وأضاف: “انني امازحك فقك.. كلماتك لي هدية رائعة شكرا لك”.

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