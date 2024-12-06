رامافوزا يقتبس من الراحل بومدين: “ليس من العدل أن يأكل ويشرب الجزائريون وإخوتهم يعيشون الاضطهاد”

إستحضر رئيس جنوب إفريقيا ساريل رامافوزا خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه بالمقولة الشهيرة للرئيس الراحل هواري بومدين “الجزائر كان لديها واجب دعم الحركات التحررية في إفريقيا عموما، وأنه ليس من العدل أن يأكل ويشرب الجزائريين وإخوتهم يعيشون الاضطهاد”.

وقال رامافوزا، أن الجزائر وجنوب إفريقيا يتشابهان كثيرا، بحكم معانتهما من الاضطهاد والاستعمار.

وتابع رامافوزا في كلمته أن بلاده تريد أن تستفيد من الخبرة التي تتعزز بها الجزائر في جميع المجالات. كما إن للجزائر مكان إستراتيجي، أفضل حتى من كيب تاون.

كما يرى رامافوزا أن هذه القناعات التاريخية جعلت من الأمة الجزائرية، استثنائية.

وحول مساندة الجزائر في تحرير جنوب إفريقيا قال رامافوزا أن الجزائر لها فضل كبير في موجة الدعم الإنساني ووضع حد لـ الأبرتيد والوصول للديمقراطية.

أردف في السياق ذاته مدينون للجزائر بدين عظيم وسنُعمق علاقات الأخوة بيننا. كما نطمح لتقوية استثماراتنا وتقوية الشراكة بين البلدين. ونؤمن أن الجزائر وجنوب إفريقيا يمكنهما العمل معا.