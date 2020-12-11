رامز جلال أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

قررت محكمة جنح بالقاهرة الحكم في دعوى الكاتبة هيام كمال، ضد الفنان رامز جلال، ومالك قناة إم بي سي، بتهمة الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية في 31 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج “رامز تحت الأرض”، و” رامز تحت الصفر”.

مضيفة خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

وأضافت الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة، أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكا جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.