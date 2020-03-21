رامز جلال مجنون في رمضان 2020

انتهى الفنان المصري رامز جلال، في سرية تامة وبوقت قياسي، من تصوير الموسم الـ9 من برنامجه لمقالب رمضان.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، صور رامز جلال برنامجه في دبي، بمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم إضافة لنجوم أغاني المهرجانات.

وكان رامز جلال، قد ألغى فكرة تصوير برنامجه في الفلبين، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وأورد ذات المصدر، أن الموسم الجديد من البرنامج، سيحمل إسم “رامز مجنون رسمي”، وتم الانتهاء من تصوير كل حلقاته قبل ساعات قليلة من فرض حظر الطيران داخل مصر.

ومن المقرر أن تعلن شبكة “MBC” عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الأول من شهر أفريل، مع بدء حملة الدعاية الرسمية لبرامج ومسلسلات رمضان 2020.