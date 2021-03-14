رامز جلال ممنوع من الظهور في رمضان بقوة القانون

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر التظلم الذي تقدم به الفنان رامز جلال مقدم برامج المقالب في شهر رمضان.

وأكدت نقابة الإعلاميين أن رامز جلال لم يشرّع وضعه حتى الآن، ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

وكان رامز جلال، قد تقدم بالتماس على القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان الماضي بمنع ظهوره.

ورفضت النقابة هذا الالتماس، وبالتالي لا يحق لرامز الظهور في شهر رمضان المقبل حتى تقنين وضعه.

وكان محامي رامز جلال قد أكد أن ما يقدمه رامز لا يعد برنامجا كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين.

لكن النقابة قررت في رمضان الماضي، منع ظهور رامز جلال في أي وسيلة إعلامية،

وتبين أنه غير مسجل أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

وأوضحت النقابة، أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج ، موجه للمجتمع المصري.