رامز جلال يبدأ تصوير مقلب رمضان والمشاهير متوترون

سيبدأ الفنان المصري رامز جلال، تصوير برنامج المقالب الخاص به بنهاية شهر يجانفي الجاري.

وتم الاستقرار على الفكرة النهائية للمقلب الجديد، والاتفاق على مكان التصوير. وكذا تحديد قائمة “الضحايا المحتملين” من نجوم الفن والرياضة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع “سيدتي نت”، تفرغ رامز طوال الفترة الماضية للتحضير لطرح فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة” الذي سيُعرض بداية من اليوم.

ليدخل منافسة موسم إجازة منتصف العام الدراسي، بعد غياب العام الماضي، حيث قام بطرح فيلمه الأخير “أحمد نوتردام” عام 2021.

وسيدخل رامز وفريق عمل برنامج المقالب معسكراً مغلقاً للاتفاق على الفكرة النهائية والاستقرار على موقع التصوير وتحديد قائمة “الضحايا المحتملين”.

وكذا اختيار “الطعم” الذي يصطاد به الضحايا، وغالباً ما يكون أحد رموز الفن والإعلام.

وسيتم التصوير بنهاية جانفي أو الأسبوع الأول من شهر فيفرؤي في سرية تامة مثلما يحدث كل عام.

وكشف رامز جلال، عن موعد طرح فيلمه الجديد الذي حمل اسم أخي فوق الشجرة.