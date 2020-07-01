رامز جلال يحتفل بمليار مشاهدة على اليوتيوب: سنكمل في مشوار المقالب

احتفل الممثل المصري ومقدم البرامج، رامز جلال، بتحقيق قناته على موقع الفيديوهات اليوتيوب، المليار مشاهدة.

وبهذه المناسبة، وجه الفنان تحية خاصة لجمهوره، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه مستمر في مشوار برامج المقالب.

وكتب رامز جلال: “ما شاء الله لا قوه إلا بالله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

وأضاف الفنان: “بفضل الله وبحبكم عدينا المليار وبإذن الله وإنتو في ظهري سنكمل المشوار”.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب منذ 2011، وكانت البداية مع “رامز قلب الأسد”، ليتبعها ببرامج “رامز ثعلب الصحراء” و”رامز عنخ آمون” على فضائية “الحياة” المصرية.

ثم “رامز قرش البحر” و”رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار” و”رامز تحت الأرض” و”رامز تحت الصفر”، وأخيرا “رامز مجنون رسمي” وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية “MBC مصر”.