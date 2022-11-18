رامز جلال يفقد نظره.. الحقيقة الكاملة

انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى ان نجم رمضان وبرامج المقالب الفنان المصري رامز جلال. قد فقد بصره في العين اليسرى بسبب اصابة تعرض لها، وانه اضطر ان يعتزل تقديم برامج المقالب.

الا ان مصدر مقرب رامزجلال اكد انه بصحة جيدة ولا حقيقة لفقدان بصره. لا بالعكس فإن يحضر برنامج المقالب المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتابع قريب رامز انه يناقش التصوير والضيوف هذه السنة. مشيراً الى ان رامز لا يعرف كيف خرجت اقاويل عن صحته في وقت انه لم يتعرض ابدا لأي نوع من الإصابات.