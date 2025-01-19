رامز جلال ينفذ مقلبا وتسريبات عن برنامجه الرمضاني الجديد

فاجأ الفنان المصري رامز جلال متابعي حفل Joy Awards بفقرة تشبه الكاميرا الخفية. قدمها على الهواء مباشرة، بعدما تنكر في دور موسيقي هندي.

وظهر رامز جلال على المسرح متخفيًا لتقديم جائزة أفضل شخصية فنية موسيقية.

وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندية، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان. وغنى أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

من ناحية أخرى، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات تخص برنامج رامز الجديد للمقالب. والمقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم.

وكشفت مصادر من داخل البرنامج عن فكرة وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام، والتي تحمل مفاجآت جديدة للجمهور.

وكشفت المصادر أن برنامج رامز سوف يحمل هذا العام اسم “رامز قصر الموت”. وهو الاسم المتداول بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشفت التسريبات عن مشاركة النجمة اللبنانية نوال الزغبي في تقديم البرنامج.