رامز زروقي خارج حسابات فاينورد… والوجهة القادمة قد تكون فرنسية أو إسبانية!

كشفت صحيفة Voetbal International الهولندية أن نادي فاينورد روتردام لم يعد يُدرج اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، ضمن مخططاته للموسم المقبل.

ما يفتح باب الرحيل على مصراعيه أمام متوسط الميدان الذي لم يظهر بالمستوى المأمول منذ انضمامه إلى العملاق الهولندي.

زروقي، الذي كان يعد أحد أبرز نجوم خط الوسط في الدوري الهولندي خلال تجربته السابقة مع نادي تفينتي أنشخيده. لم ينجح في فرض نفسه أساسياً بصفة منتظمة في تشكيلة فاينورد، رغم مشاركاته المتقطعة في الدوري والمنافسات الأوروبية.

وحسب المصدر ذاته، فإن لاعب “الخُضر” لا ينقصه المهتمون، إذ يوجد نادٍ فرنسي وآخر إسباني على الخط. أبديا رغبة قوية في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم. ولم تكشف هوية الناديين بعد، لكن المؤشرات توحي بإمكانية انتقاله إلى بطولة تمنحه دقائق لعب أكثر وتعيد إليه وهجه الفني.

رحيل زروقي عن فاينورد قد يمثّل فرصة جديدة لإعادة بعث مسيرته الأوروبية. خاصة في ظل اقتراب كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث يسعى اللاعب لضمان مكانه ضمن قائمة المنتخب الجزائري بقيادة المدرب بيتكوفيتش.