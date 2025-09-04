راموريبولي: “حللنا طريقة لعب المنتخب الجزائري وحضرنا كما يجب”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب منتخب بوتسوانا، مورينا راموريبولي، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم اليوم الخميس، بالمنتخب الوطني، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم تحقيق نتيجة ايجابية.
وصرح مدرب منتخب بوتوسوانا، راموريبولي، في هذا الخصوص: “تنتظرنا مواجهة تنافسية، وقوية، أمام منافس محترم يلعب بطريقة جيدة”.
كما أضاف بخصوص المنتخب الجزائري: “أعتقد أن المنتخب الجزائري تمكن من التسجيل في كل المباريات خلال التصفيات، وسيطرو على اللعب”.
وتابع المدرب مورينا راموريبولي: “نحن حللنا طريقة لعب المنتخب الجزائري، وقمنا بالتحضير كما يجب، الجميع يشعر بالمسؤولية، والجميع سيقاتل من أجل نتيجة ايجابية
