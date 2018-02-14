راموس:”ريال مدريد لا يموت أبدا”

قال المُدافع الدولي الإسباني لريال مدريد سيرجيو راموس أن الفريق الملكي لا يموت أبدا عقب فوزه على البياسجي بثلاثية لهدف.

سهرة اليوم الأربعاء بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال قائد الميرينغي في تصريحات لقناة “بيين سبورتس”:”إنه فوز مُهم في لقاء سأبقى أحتفظ به في ذاكرتي لوقت طويل”.

“يجب أن نواصل هكذا ونستغل عودتنا القوية في لقاء اليوم إذا أردنا التتويج بلقب التشامبيونزليغ للمرة الثالثة على التوالي”.

وأضاف سيرجيو راموس:”رغم كل شيئ ورغم كل ما يُقال عنا وقيل عنا.. ريال مدريد لم يمت ولن يموت أبدا”.