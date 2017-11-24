راموس المُقنع يظهر أخيرا

نشر مُدافع ريال مدريد راموس لأول مرة اليوم الجمعة، صورا له وهو يرتدي قناع خاص بعد تعرضه لكسر في الأنف.

حيث تعرض للاصابة خلال داربي مدريد الأخير، وغاب راموس عن لقاء أبويل في “التشمبيانزليغ” ليُعلن عودته في اللقاء القادم من “الليغا”.

و غرد الدولي الإسباني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بخصوص القناع الذي سيرتديه في المباريات القادمة للريال

“إعمل بقسوة وأحلم احلام كبيرة”.

و صنعت تغريدة قائد لاروخا، التي نشرها على صفحته الرسمية في التويتر الحدث وسط معجبيه و وسائل الإعلام الإسبانية.