راموس على أبواب الانضمام إلى “باريس سان جيرمان”

الرياضة
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راموس على أبواب الانضمام إلى “باريس سان جيرمان”
بقلم أمير بهلول

كشف برنامج “التشرينغيتو”، أن إدارة “باريس سان جيرمان” مستعدة لتقديم عرض مغري للإسباني “سيرجيو راموس”.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد هذه الصائفة، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن.

النادي الإسباني عرض على قائده تمديد عقده لمدة موسم واحد بنفس الراتب الحالي أو موسمين مقابل تخفيض الراتب بنسبة 10%.

غير أن “سيرجيو” يرفض هذه المقترحات ويريد عقدا لمدة موسمين بنفس راتبه الحالي وهو الأمر الذي سيوفره النادي الباريسي.

فإدارة “الخليفي” مستعدة لرفع راتب راموس، بالإضافة إلى منحة التوقيع التي تصل إلى 20 مليون أورو ومتغيرات كثيرة.


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