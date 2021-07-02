راموس على بعد خطوة من الانضمام لـ “باريس سان جيرمان”

كشفت مصادر صحفية فرنسية وإسبانية، أن النجم الإسباني “سيرجيو راموس” بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام لنادي “باريس سان جيرمان” بعقد يمتد إلى 3 سنوات وهو الذي كان يطالب بعقد لمدة عامين فقط.

وكشف برنامج “التشيرينغتو” الإسباني، أن “راموس” اتفق بالفعل على كل شيء مع النادي الباريسي ولم تتبقى سوى تفاصيل صغيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة، خاصة أن قائد ريال مدريد السابق كان يبحث عن راتب أكبر وعقد لمدة عامين.

يذكر أن رئيس “ريال مدريد” قرر عدم التجديد لـ “راموس” بعد أن قدم له عرضا لمدة سنة واحدة في حين تماطل هذا الأخير في حسم قراره مما جعل “بيريز” يلغي العرض نهائيا.