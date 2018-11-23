“راموس” قد يضطر لإعتزال كرة القدم لهذا السبب !!

فجر موقع “ميديا بارت” الفرنسي اليوم الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد سقوط قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس في إختبار المنشطات.

وذلك عشية نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 الذي جمع الملكي بجوفنتوس وإنتهى بفوز الأول برباعية كاملة لهدف على ملعب “كارديف”.

وأضاف الموقع أن بعد فحص العينة التي قدمها “راموس” تم التأكد من وجود مادة محظورة مُضادة للإلتهاب لكن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تستر على ذلك ولم يُسلط أي عقوبة على المدافع المحوري رغم مُراسلة نائب رئيس المختبرات لليويفا.

وبعد هاته التسريبات سيكون “راموس” مُعرض لعقوبة قد تصل لسنتين أو أربع سنوات مايعني إعتزاله بطريقة حتمية بما أنه يبلغ من العمر 33 سنة.