راموس: “مجبرون على الفوز في الكلاسيكو”

يرى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، أن مباراة “الكلاسيكو” أمام الغريم برشلونة الأهم، وشدد على الفوز للبقاء في سباق اللقب.

في تصريحات صحفية لراموس نقلتها “ماركا” : “ستكون مباراة رائعة، ولاتوجد الكلمات لوصف هذا الكلاسيكو، إنه مختلف تماما والأهم في العالم”.

وأضاف: “نحن مجبرون أكثر من أي وقت مضى، على الفوز في الكلاسيكو وهذا بسبب الوضع الذي نحن فيه الآن”.

وتابع قائلا: “وحتى نواصل المنافسة على اللقب، نحن الآن في فورمة عالية بعد التتويج بكأس العالم للأندية”.

وقال راموس أيضا: “عملنا بجهد هذا الأسبوع، لذلك فإننا نأمل في تحقيق الفوز لنساعدنا على البقاء بالمقربة من أصحاب المقدمة”.

يحتل النادي الملكي المرتبة الرابعة في ترتيب “الليغا” ويبتعد الرائد برشلونة عنه بـ11 نقطة.