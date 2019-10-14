راموس يبحث عن “الذهب الأولمبي” !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المدافع “سيرجيو راموس” يريد المشاركة في أولمبياد “طوكيو” مع “لاروخا”.

فمن المعروف أنه مسموح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد أن تقوم باستدعاء 3 لاعبين فوق سن الـ23 سنة.

وحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإن “راموس” يريد كتابة إسمه بأحرف من ذهب وأن يقود بلاده لتحقيق الميدالية الذهبية.

فهذه الميدالية هي الوحيدة التي تنقص مدافع الملكي لكي قد حقق كل الألقاب الممكنة مع المنتخب والنادي.

وبات مدافع “لاروخا” أكثر من حمل قميص إسبانيا في المباريات الدولية (168 مباراة) متفوقا على القديس “إيكر كاسياس”.