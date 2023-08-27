راموس يتجه للالتحاق ببن زيمة في الاتحاد السعودي

يتجه المدافع الدولي الإسباني، سيرجيو راموس، لخوض تجربة جديدة، بانتقاله إلى الدوري السعودي، من بوابة نادي الاتحاد.

وحسب موقع “Le 10 sport” الفرنسي، يتواجد راموس، في مفاوضات جد متقدمة مع نادي الاتحاد السعودي، للاتحاق بهذا الأخير.

كما أضاف ذات المصدر، بأن راتب المدافع السابق لنادي باريس سان جيرمان، سيكون ما بين 15 إلى 20 مليون أورو في نادي الاتحاد.

وفي حال ترسيم هذه الصفقة، سيجاور سيرجيو رامس، زميله السابق في ريال مدريد كريم بن زيمة، بألوان اتحاد جدة السعودي.