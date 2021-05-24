راموس يخرج عن صمته بعد إستبعاده من المنتخب الإسباني!

خرج المدافع الإسباني لفريق ريال مدريد سيرجيو راموس عن صمته بعد إستبعاده من قائمة منتخب لاروخا المشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وكتب مدافع الماتادور الإسباني تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها :

“بعد أشهر قليلة صعبة، وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو”.

وأضاف: “لقد كافحت وعملت يوميا، بدنيا وذهنيًا لأتمكن من الوصول إلى كامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائمًا بالطريقة التي نتمناها”.

وتابع: “إنه يؤلمني أن لا أكون قادرًا على مساعدة فريقي، وعدم اللعب لإسبانيا، ولكن في هذه الحالة فإن أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل، رغم أنه من المؤلم عدم تمثيل بلدي”.

وأتم: “بكل أمانة وصدق، أتمنى لجميع زملائي في الفريق كل التوفيق، وآمل أن نظهر بشكل رائع، وسأكون مشجعًا للفريق من المنزل. شكرًا للجميع ودائمًا تحيا إسبانيا وهلا مدريد”.