“راموس” يرد على تصريحات “رونالدو” !

رد الإسباني “سيرجيو راموس” مدافع “ريال مدريد” على تصريحات النجم السابق للملكي ” كريستيانو رونالدو” وكشف على سر نجاح الفريق في المواسم الماضية.

وقال راموس: “لا أفهم شيء من تصريحات رونالدو من أراد أن يقصد بكلامه، لأن في ريال مدريد كنّا عائلة واحدة”.

وأضاف: “لطالما اعتبرنا كريستيانو أحد أفراد هذه العائلة، كما أننا ندافع جميعا على كيان إسمه ريال مدريد ولا يوجد أكبر من هذا”.

وتابع: “ريال مدريد لن يفقد الرغبة في الفوز والنجاحات بمجرد خروج رونادو، ومن عظمة النادي أنه لا يتخلى عن رغبة الفوز”.

يذكر أن “كريستيانو” صرح لقناة “جوفنتوس” أنه انضم لفريق ويشعر وأنه في أسرة واحدة.