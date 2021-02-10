“راموس” يصدم “ريال مدريد” بقرار مُفاجئ !

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس قد رفض تجديد عقده مع الفريق الملكي.

وأكدت ذات المصادر، أن “راموس” أخبر “بيريز” رئيس “ريال مدريد” بقراره وأن مستقبله خارج أسوار “الميرنغي”.

وكانت إدارة الملكي قد تقدمت بعرضين للقائد الإسباني، الأول لمدة موسم واحد مع المحافظة على نفس راتبه.

أما العرض الثاني فالتجديد يكون لمدة موسمين مع تخفيض راتب “راموس” بنسبة 10%.

غير أن العرضين لم يقنعا “سيرجيو راموس”، الذي تشير الأخبار أنه تلقى عرضا مغريا بقيمة 20 مليون أورو سنويا من طرف “باريس سان جيرمان”.