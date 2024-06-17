راموس يضع حدا لمشواره مع فريق إشبيلية

قرر المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، وضع حد لمشوار مع نادي اشبيلية الاسباني، بنهاية الموسم الكروي 2023-2024.

وكشفت إدارة نادي اشبيلية، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن رحيل سيرجيو راموس، عن الفريق، موجهة الشكر له على ما قدمه.

كما أوضحت مصادر إعلامية، بأن راموس، هو من أعلم إدارة اشبيلية، بعدم المواصلة لموسم آخر مع الفريق.

ومن المقرر أن يعقد سيرجيو راموس (38 عاما)، مؤتمر صحفي، بملعب “رامون سانشيز” يوم الثلاثاء، لتوديع الفريق، وجماهيره.

ℹ️ @SergioRamos no seguirá en el #SevillaFC. #WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 17, 2024