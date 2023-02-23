راموس يعتزل دوليا ويترك رسالة وداع مؤثرة

كشف الدولي الإسباني سيرجيو راموس عن قرار الإعتزال دوليا مع منتخب اسباني بعد تجربة طويلة جدا.

وقال سيرجيو راموس عبر حسابه الرسمي على”تويتر” اليوم :”سأستمر سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مرة”.

كما أضاف مدافع باريس سان جيرمان في الوقت الراهن “أشكركم من أعماق قلبي لكم جميعا الذي امنوا بي دائما”.

يذكر. ان راموس لم يشارك في المونديال السابق الذي جرى بقطر بحكم عدم استدعائه من قبل المدرب لويس انريكي في المشاركة التي كانت مخيبة على طول الخط.

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