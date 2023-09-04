راموس يعود إلى الليغا من بوابة اشبيلية

رسم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، اليوم الإثنين، عودته إلى الليغا الإسبانية، من بوابة نادي اشبيلية.

وأعلنت إدارة نادي اشبيلية، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن توقيع راموس، على عقده مع الفريق، بعد اتفاق الطرفان على جميع التفاصيل.

كما عرض مسؤولي النادي الإسباني، صور نجمهم الجديد، بقميص النادي، مرحبين به ضمن قائمة الفريق.

يذكر أن سيرجيو راموس، سبق له حمل ألوان نادي اشبيلية، إلى غاية 19 عاما، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ومنه إلى باريس سان جيرمان، ليسجل عودته هذا الصيف إلى بيته القديم.