راموس يفصح عن وجهته القادمة !

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن “سيرجيو راموس” يتجه للانضمام لنادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي كلاعب حر، وأكدت ذات التقارير أن الفريق الفرنسي هو الوحيد القادر على تحمل متطلبات للنجم الإسباني.

“راموس” رفض تجديد عقده مع “ريال مدريد” وقررت إدارة الفريق الملكي عدم تمديد مهلة عرضها، مما جعله يغادر “الميرنغي” كما أنه طالب الأندية التي تريد ضمه، بعقد لمدة 3 سنوات، راتب قدره 15 مليون أورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع العقد قدرها 20 مليون أورو.

وحسب ماذكرته الصحف الإسبانية، فإن “راموس” تحدث مع 3 من لاعبي الريال وأخبرهم عن وجهته المقبلة، في نفس السياق، اتصل نادي “ميلان” وبالأخص “باولو مالديني” بالمدافع الإسباني وعرض عليه فكرة الانضمام للروسونيري غير أن متطلبات “شيخ القبيلة” مرتفعة بالنسبة للفريق الإيطالي.