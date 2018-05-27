راموس يواسي صلاح بعد إصابته !!

قام الإسباني “سيرجيو راموس” قائد ريال مدريد بدعم المصري “محمد صلاح” بعد الإصابة التي تعرضها لها سهرة أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر راموس تغريدة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “في بعض المرات، كرة القدم تظهر لك جانبا جيدا، وفي البعض الآخر جانبا سيئا”.
وأضاف: “فوق كل هذا نحن زملاء، أتمنى لك الشفاء العاجل فالمستقبل في إنتظارك”.
وكان “صلاح” قد أصيب في كتفه بعد إحتكاكه مع المدافع الإسباني وحلم مشاركة المصري في المونديال يبقى مُهدد !
El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah
— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018
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