راموس يواسي صلاح بعد إصابته !!

ونشر راموس تغريدة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “في بعض المرات، كرة القدم تظهر لك جانبا جيدا، وفي البعض الآخر جانبا سيئا”.

وأضاف: “فوق كل هذا نحن زملاء، أتمنى لك الشفاء العاجل فالمستقبل في إنتظارك”.

وكان “صلاح” قد أصيب في كتفه بعد إحتكاكه مع المدافع الإسباني وحلم مشاركة المصري في المونديال يبقى مُهدد !

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

