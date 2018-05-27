عاجل

راموس يواسي صلاح بعد إصابته !!

الرياضة
  • -
  • 0
راموس يواسي صلاح بعد إصابته !!
بقلم أمير بهلول

قام الإسباني “سيرجيو راموس” قائد ريال مدريد بدعم المصري “محمد صلاح” بعد الإصابة التي تعرضها لها سهرة أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر راموس تغريدة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “في بعض المرات، كرة القدم تظهر لك جانبا جيدا، وفي البعض الآخر جانبا سيئا”.

وأضاف: “فوق كل هذا نحن زملاء، أتمنى لك الشفاء العاجل فالمستقبل في إنتظارك”.

وكان “صلاح” قد أصيب في كتفه بعد إحتكاكه مع المدافع الإسباني وحلم مشاركة المصري في المونديال يبقى مُهدد !

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital