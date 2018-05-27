راموس يواسي صلاح بعد إصابته !!

قام الإسباني “سيرجيو راموس” قائد ريال مدريد بدعم المصري “محمد صلاح” بعد الإصابة التي تعرضها لها سهرة أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر راموس تغريدة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “في بعض المرات، كرة القدم تظهر لك جانبا جيدا، وفي البعض الآخر جانبا سيئا”.

وأضاف: “فوق كل هذا نحن زملاء، أتمنى لك الشفاء العاجل فالمستقبل في إنتظارك”.

وكان “صلاح” قد أصيب في كتفه بعد إحتكاكه مع المدافع الإسباني وحلم مشاركة المصري في المونديال يبقى مُهدد !