راموس يُقبل حذاء إيسكو !

قبّل قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، حذاء زميله في إسكو، خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلادهما بالمنتخب الأرجنتيني سهرة أمس الثلاثاء.

حيث تألق مهاجم ريال مدريد إيسكو، وسجل هاتريك في اللقاء الذي انتهى بفوز الإسبان بستة أهداف مقابل هدف واحد.

واختار راموس توجيه تحية خاصة لزميله في النادي “الملكي” إيسكو، وقام بتقبيل حذاءه بعدما سجل الهدف الثاني له في الدقيقة 52.

وحظي هذا التصرف بموجة إعجاب كبيرة في مختلف التواصل الإجتماعي.

وكان إيسكو نجما فوق العادة في سهرة أمس، ولم يكتفي بتسجيل “هاتريك” وإنما تألق بشكل ملفت، وقاد منتخب “الماتادور “إلى إهانة راقصي التانغو بسداسية.