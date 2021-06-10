راموس يُقرّر البقاء في “ريال مدريد” ولكن.. !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية ومختلف الصحف الرياضية، أن الإسباني “سيرجيو راموس” قرر البقاء في صفوف نادي “ريال مدريد” والتجديد للنادي الملكي والقبول بشروط رئيس النادي “فلورنتينو بيريز”، الذي منحه عرضا للتجديد لمدة موسم واحد مع تخفيض الراتب السنوي بنسبة 10%.

هذا العرض لم يلقى الإجماع في الفترة السابقة من طرف القائد “راموس“، غير أنه غيّر رأيه في آخر المطاف وقرر قبول العرض، لكن إدارة الملكي كانت قد سحبت العرض بعد نهاية المهلة المقررة، لكن “بيريز” مستعد لإعادة فتح ملف “سيرجيو”، في حال قرر هذا الأخير الاتصال به وإعلامه بنيته بالبقاء.

يذكر أن النجم الإسباني كان يريد عقدا لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10% لكن فلسفة “ريال مدريد” واضحة مع اللاعبين الذين يتجاوز سنه الـ 30، حينها يكون التجديد لهؤلاء اللاعبين لمدة موسم واحد.