“راموس” يُهاجم “مبولحي” ويتهمه بالمؤامرة !

هاجم “ليوناردو راموس” مدرب الاتفاق السعودي السابق الذي أنهى النادي السعودي خدماته هذا الأسبوع الحارس الجزائري “رايس مبولحي”.

وقال “راموس” في تصريحات صحفية: “المشكل كله بدأ عندما نزعت شارة القيادة من مبولحي وأردت أن يكون القائد لاعب في الميدان لكن الحارس هو مدلل الجماهير”.

وأضاف: “بعد ذلك تغيرت سيرة الحارس مع الفريق، غيّر سلوكه وحتى طريقة تدريبه، بل كان متهاونا في إصابته”.

وتابع: “المباراة الأخيرة تدل على كل شيء، كنا متفوقين في النتيجة 2-0 قبل أن يتفق مع أحد المدافعين الذي تسبب في ثلاث ضربات جزاء”.

ولهذا السبب تم إبعاد “مبولحي” ومدافع آخر من قائمة الفريق الذي سيشارك، قبل أن تتدخل الإدارة في الموضوع وتقيل المدرب “راموس” وتعيد “الرايس” إلى القائمة

وقال مدرب الاتفاق المقال بهذا الصدد: “أنا هادئ تماما في هذه القضية ونؤمن بما أفعله، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة لي”.