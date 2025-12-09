راموفتيش: “جمهورنا ليس سعيدا وأعده أننا سنعود بقوة”

تحسر مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، على الطريقة التي تلقى بها فريقه هدفان، في الداربي المتأخر عن الجولة الأولى من البطولة المحترفة، أمام مولودية الجزائر.

واعترف مدرب “السياربي” أن جمهور النادي غير راضٍ على النتائج المحققة هذا الموسم. واعدا إياه بالعودة إلى الواجهة بقوة.

وعقب الهزيمة أمس الاثين، أمام المولودية، قال راموفيتش: “اتابع كل الاخبار، وأعلم أن الجمهور ليس سعيدا بسبب الوضعية التي نعيشها”.

وواصل التقني الألماني: “أتفهم الأمر ولكن لدي ثقة في اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني. من أجل تصحيح الأمور والأخطاء، وأعد الجمهور أننا سنعود بقوة”.

أما عن هزيمة الداربي، رد راموفيتش: “تلقينا هدفين بطريقة ساذجة، حاولنا لعب الكرات القصيرة ولكن لم تسر الأمور جيدا، سجلنا هدف السبق ولكننا مثلما قلت تلقينا هدفين ساذجين”.

وختم مدرب الشباب: “.. ولكن لعبنا ضد المولودية التي تعتبر فريقا قويا ومنظما ويحقق نتائج جيدة هذا الموسم”.