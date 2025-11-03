راموفيتش: “أرضية ملعب مستغانم سيئة ولكننا أظهرنا روحا قتالية مذهلة”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش، الفوز الرائع الذي عاد به فريقه أمس الأحد، من مواجهته للمضيف ترجي مستغانم.

وحسم الشباب اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 10 لصالحه بثنائية نظيفة. محققا الفوز الثاني على التوالي محليا والثالث منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأوضح راموفيتش، أن أرضية ميدان ملعب “محمد بن سعيد” بمستغانم، كانت سيئة إلا أن فريقه أظهر عزيمة كبيرة وروحا قتالية مُذهلة.

وقال الألماني: ” نحن فخورون بهذا الانتصار. كان الملعب في حالة سيئة للغاية. لكن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية مذهلة، وعزيمة، وشخصية قوية وهذا بالضبط ما يميز الفريق”.

قبل أن يسنتكر مدرب “السياربي” رزنامة البطولة، وخوض ناديه لـ 3 مباريات متتالية خارج الديار. وأضاف: “خوض ثلاث مباريات متتالية خارج الديار جدول غريب جداً، يتطلب قلباً، وانضباطاً، وروحاً جماعية حقيقية ، وهذا بالضبط ما أظهرته هذه المجموعة.”