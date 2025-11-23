راموفيتش: “أشكر اللاعبين على ما قدّموه والشخصية التي ظهروا بها”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه في دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، على حساب فريق سنغيدا التنزاني، مرجعا الفضل للاعبيه.
وصرّح راموفيتس، عقب الفوز بثنائية: “المباراة كانت جيدة بالنسبة لفريقنا الذي نجح في تحقيق الفوز على حساب نادي سينغيدا بلاك ستارز”.
كما أضاف: “ضغطنا على المنافس في بداية المباراة حتى الدقيقة الـ25، أين سجلنا هدفا، وأردنا المواصلة بنفس النسق حتى النهاية”.
وتابع عد راموفيتش: “أشكر اللاعبين على كل ما قدموه طيلة 90 دقيقة، والشخصية التي ظهروا بها في هذه المواجهة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/SUbKz