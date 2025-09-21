راموفيتش: “أنا هنا من أجل التتويج والوصافة ليست ضمن في حساباتي”

طمأن المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، الجماهير البلوزدادية، بخصوص أهداف النادي في الموسم الجاري.

وبصمت “السياربي” على بداية متعثرة بجمعها 5 نقاط فقط من أصل 12 ممكنة، بانتصار وحيد وتعادلين وهزيمة إلى حد الآن.

وعقب التعادل أمس الأحد، أمام المضيف مولودية البيض، بهدف لمثله، قال راموفيتش: “دخلنا المباراة بشكل جيد، لكن في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول لم نتبع الخطة كما يجب. واعتمدنا كثيرًا على الكرات الطويلة، وهذا ليس أسلوبنا.”

وواصل راموفيتش، الذي يواجه انتقادات لاذعة من أنصار الشباب: “في الشوط الثاني صححنا الأمور، اعتمدنا على بناء اللعب، سجلنا هدفًا، لكننا استقبلنا آخر في الدقائق الأخيرة .”

قبل أن يستدرك: “الفريق يتحسن في الأداء من أسبوع لآخر. غيرنا أكثر من 10 لاعبين. ومن الطبيعي أن يحتاج الأمر إلى وقت لبناء الانسجام بين مختلف الخطوط.. فترة التحضيرات كانت صعبة بسبب غياب 5 لاعبين عن الفريق للمشاركة في الشان.”

وختم التقني الألماني، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “أنا هنا من أجل هدف واضح: الفوز بالبطولة، فالمركز الثاني غير موجود في حساباتي .”