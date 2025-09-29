راموفيتش: “أهدافنا لن تتغير والموسم لا يزال طويلا”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، أن أهداف الفريق لن تتغير، على الرغم من البداية الصعبة لـ”السياربي” هذا الموسم، بفوز وحيد و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة في أول 5 مباريات.

وعقب التعثر أمس الأحد، داخل الديار أمام شباب قسنطينة، بنتيجة 2-2. برسم الجولة الـ 6 من البطولة المحترفة. قال راموفيتش: “بالنسبة لفريق كبير مثل شباب بلوزداد، من الطبيعي أن يكون هدفنا اللعب على لقب البطولة.”

وواصل: “لكن في البداية علينا معالجة بعض النقاط الهامة. أهمها إيجاد ملعب نستقبل فيه مبارياتنا، إضافة إلى حاجتنا لدعم أنصارنا، خاصة وأننا لعبنا ست لقاءات كاملة من دون جمهورنا.”

كما أبرز التقني الألماني أنه وعلى الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها الشباب: “ما زلنا متمسكين بأهدافنا هذا الموسم لا يزال أمامنا الكثير من المباريات والموسم لا يزال طويلاً.”

وفي المقابل، أوضح راموفيتش، أنه كان يعلم مسبقا بصعوبة لقاء “السياسي”. خاصة على أرضية ملعب 20 أوت، وواصل: “حتى في اللقاء السابق ضد البيض ظهرت نفس الصعوبات، وهو ما يهدد اللاعبين بتلقي الإصابات”.

ليختتم تصريحاته قائلا: “لا يمكننا تغيير الظروف، علينا أن نتعامل مع الأمر. رغم أن ذلك ليس سهلاً بالنسبة لنا. منعنا العديد من الفرص كما في المباريات السابقة. وما أراه هو تطور في الأداء. لكن يجب أن نلعب بسرعة أكبر، حتى وإن كان ذلك صعبًا على أرضية هذا الملعب”