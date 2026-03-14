راموفيتش: “البورسعيدي فريق صعب ولكننا في مصر من أجل الفوز”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام المصري البورسعيدي، سهرة اليوم السبت.

ويلاقي “السياربي” بداية من الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر، ممثل الكرة المصرية، على أرضية ملعب “السويس” بمدينة الاسماعيلية، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعن الصدام المرتقب بين ناديه والمصري البورسعيدي. قال راموفتيش: “تابعنا الفريق المنافس ونعرف أنه فريق جيد ومن الصعب الفوز عليه في أرضه”.

قبل أن يستدرك مدرب “السياربي” في ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة: “نحن أيضا في الجزائر، فريق جيد لم نخسر سوى لقاء واحد في 15 مباراة”.

وواصل راموفيتش الإشادة بقوة فريقه، الذي سيفتقد لخدمات الثلاثي كداد وخاسف والملالي. بسبب الإصابة: “خلال دور المجموعات للمنافسة القارية، حققنا أفضل عدد من النقاط، وخسرنا مباراة واحدة فقط، من أصل 6″.

كما أعرب التقني الألماني في المقابل، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز من أجل خوض موقعة الإياب المقررة السبت القادم بـ”نيلسون مانديلا” ببراقي، بأريحية.

وختم مدرب الشباب: “نحن أيضا فريق من الصعب أن تلعب ضده.. في آخر مبارياتنا حققنا 7 انتصارات وتعادلنا مرتين، نحن هنا من أجل الفوز.”