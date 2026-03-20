راموفيتش: “جاهزون لبلوغ نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام النادي المصري”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، جاهزية فريقه لتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب النادي المصري، في مواجهة الإياب المرتقبة السبت القادم بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقال راموفيتش خلال ندوة صحفية عقدها الخميس: “مباراة صعبة أمام النادي المصري، والتأهل لم يحسم بعد لأن الفرصة ستكون متكافئة بين الفريقين”.

وأضاف: “الأمر الجيد أننا سنلعب داخل قواعدنا وأمام جمهورنا، وهو الدافع الحقيقي لتحقيق التأهل إلى الدور القادم”.

وقال أيضًا: “سنعمل ما في وسعنا من أجل عبور هذا الدور وبلوغ نصف النهائي”.

وستجرى المواجهة على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، إذ يعوّل الفريق البلوزدادي على عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد عودته بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب الذي جرى في مصر بنتيجة (1-1)، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مباراة الحسم.