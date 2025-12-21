راموفيتش: “حققنا فوزا مستحقا وأشكر اللاعبين على مردودهم”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه بثلاثية مقابل هدفين، في مباراتهم الأخيرة ضد أولمبيك أقبو، مبديا في ذات الوقت رضاه التام عن مردود لاعبيه.

وصرّح راموفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت المباراة: “سيطرنا على كامل المباراة إلى غاية الدقيقة الأخيرة”.

كما أضاف: “في الرُبع ساعة الأخيرة من المباراة، أقحمنا مهاجم ثانٍ مكان مدافع، وهذا الرسم التكتيكي سمح لنا بتحقيق الفوز في وقت حاسم”.

وأردف: “بالنظر لمجريات المباراة فوزنا كان جد مستحق، وكان بامكاننا إنهاء اللقاء بنتيجة أكبر، وأشكر لاعبينا على مردودهم في هذه المباراة”.

وتابع سعد راموفيتش: “نملك فريقا يتمتع بشخصية قوية، والعلاقة بين الطاقم الفني، واللاعبين جد جيدة، وهذا ما ساعدنا على العودة في المباراة، وتحقيق الفوز”.