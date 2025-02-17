راموفيتش: “دافعنا بطريقة جيدة أمام المولودية وفزنا بالصراعات الثنائية”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه امام مولودية الجزائر، وتأهلهم للدور المقبل من كأس الجمهورية، كما بأداء لاعبيه.

وصرح المدرب راموفيتش، عقب فوزهم بهدف دون رد أمام المولودية: “إنه شعور رائع فوزنا بهذه المباراة بتواجد أنصارنا”.

كما أضاف: “لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، وتمكنا من الاستحواذ على الكرة، كما دافعنا بشكل جيد، وربحنا جل الصراعات الثنائية”.

وتابع سيد راموفيتش: “أهنئ اللاعبين على التركيز العالي الذي أظهروه، بالإضافة لأنصارنا الذين شجعونا بحماس كبير”.