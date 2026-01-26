راموفيتش: “درسنا جيدا نقاط قوة وضعف منافسنا”

ثمّن مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، الفوز الذي حققه فريقه، أمس الأحد، بثنائية، ضد نادي ستيلينبوش، في كأس الكونفيدرالية، مرجعا الفضل في ذلك لمجهودات الجميع، ودعم الأنصار.

وصرّح راموفيتش، في ندوته الصُحفية التي أعقبت اللقاء: “واجهنا فريقا جد قوي، ومنظم، ويملك مدربا متميزا ومحنك”.

كما أضاف: “أعرف جيدا منافسنا، كوني عملت في جنوب افريقيا وسبق لي مواجهتهم، ما سمح لنا بالتحضير لهم جيدا بدراسة نقاط قوتهم وضعفهم”.

وتابع سعد ارموفيتش: “درسنا جيدا نقاط قوة، وضعف منافسنا، وأشكر لاعبينا، وكل أطقم الفريق، على مجهوداتهم، وبالخصوص أنصارنا على دعمهم الكبير لنا”.