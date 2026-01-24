راموفيتش: “رئيس شباب بلوزداد يعتبرني أفضل مدرب في إفريقيا”

قطع المدرب سيد راموفيتش، الشك باليقين، بخصوص مستقبله على رأس العارضة الفنية لشباب بلوزداد.

وانتشرت في الفترة الماضية، أخبار تحدثت عن اقتراب إدارة “السياربي” من فسخ عقد راموفيتش. مع ارتفاع مطالب الأنصار الداعية إلى رحيله.

واستغل مدرب “السياربي” الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة يوم غدٍ أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي. في منافسة كأس الكونفدرالية، للرد على الإشاعات، وقال: “تحدثت في الفترة الماضية مع رئيس النادي وأنا سعيد بذلك”.

وواصل التقني الصربي، متحدثا عن ما دار بينه وبين الرئيس بدر الدين بهلول، مضيفا: “في نظر رئيس الفريق أنا أفضل مدرب في إفريقيا، وهو يؤمن بي ويدعمني”.

وختم راموفيتش: “الرئيس يحترمني كشخص، وأنا بدوري لدي رغبة كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة الغد، وتقديم أفضل أداء من أجل ذلك”.