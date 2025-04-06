راموفيتش: “سعداء بمردودنا أمام مقرة ونهدي الفوز لأنصارنا”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، سعادته بمردود لاعبيه في مباراتهم الأخيرة أمام نجم مقرة، كما حرص على إهداء الفوز لأنصار الشباب.

وصرّح راموفيتش، عقب المباراة: “نحن جد سعداء بالأشياء الجميلة التي قدمناها في مباراتنا أمام نجم مقرة”.

كما أضاف: “واجهنا فريقا جيدا، صعّب المهمة علينا بطريقة اللعب التي اعتمدها، لضمان بقائه ضمن القسم المحترف”.

وتابع مدرب شباب بلوزداد سعد راموفيتش: “أشكر لاعبينا، وكل الطاقم الفني المساعد، وأهدي هذا الفوز لكل أنصار فريقنا”.