راموفيتش: “سعيد بالفوز أمام أوتوهو وفخور جدا بتدريب شباب بلوزداد”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، سعادته الكبيرة بقيادة لاعبيه لتحقيق فوز جديد في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب التفوق على أوتوهو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقال راموفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي جرت بملعب نيلسون مانديلا: “فريق أوتوهو شكل لنا بعض الصعوبات، خاصة وأنه كان يلعب بطريقة دفاعية، لكننا استغللنا الفرص وسجلنا هدفين، وهذا أمر إيجابي”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: “أود أن أشكر اللاعبين والطاقم الفني وكل من ساهم في هذا الفوز، الجميع فخور بما قدمناه اليوم للكرة الجزائرية”.

وتابع راموفيتش حديثه قائلا: “قمنا بإشراك عشرة لاعبين شباب ومنحناهم الفرصة منذ بداية الموسم، وقدموا مستويات جيدة. نتحسن من مباراة لأخرى بعد انطلاقتنا المتعثرة، وأنا فخور جدا بتواجدي على رأس العارضة الفنية لشباب بلوزداد”.