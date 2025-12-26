راموفيتش: “سنواصل الصراع سعيا لتحقيق لقب هذا الموسم”

جدد مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، عزمه رفقة لاعبيه، على اسعاد أنصار الفريق هذا الموسم، بتأكيد نيتهم في حصد لقب جديد.

وصرح راموفيتش، عقب فوزهم أمس الخميس، على الضيف وفاق سطيف، بثلاثية مقابل هدف: “لعبنا ضد فريق جيد قدم عروض في المستوى منذ قدوم مدربه الجديد”.

كما أضاف: “ّسيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، وكان بامكاننا تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول، لكن الحظلم يحالفنا”.

وتابع سعد راموفيتش: “في الشوط الثاني نجحنا في تجسيد الفرص التي أتيحت لنا، بتسجيل ثلاثية، وسنواصل الصراع لمحاولة التتويج بلقب هذا الموسم”.