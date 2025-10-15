راموفيتش: “فخور برؤية الجزائر تعود إلى المونديال”

هنّأ مدرب شباب بلوزداد سيد راموفيتش، الشعب الجزائري، بمناسبة عودة “الخضر” إلى كأس العالم، بعد غياب استمر لـ 12 سنة كاملة.

ونشر راموفيتش، صورة للاعبي “الخضر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وأرفقها بتعليق قال فيه: “مبروك للجزائر على التأهل إلى كأس العالم 2026”.

ولم يخفِ التقني الألماني فخره برؤية رفقاء القائد رياض محرز. يعودون إلى المحفل العالمي، قائلا: “رؤية هذا البلد يعود إلى الساحة العالمية تملؤني فخرًا… موهبة اللاعبين وإصرارهم مصدر إلهام”.

كما نوّه مدرب شباب بلوزداد، بفضل الجماهير الجزائرية التي صنفها ضمن الأفضل عالميا. وختم: “الجماهير مذهلة، شغوفة، ومن بين الأفضل في العالم..لحظة مستحقة تمامًا للجزائر ولكل من يعشق كرة القدم.”

